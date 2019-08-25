ترامب وجونسون يبحثان الأوضاع في ليبيا

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بحثا الأوضاع في ليبيا خلال اجتماع ثنائي عقد على هامش قمة “مجموعة السبع” في فرنسا، اليوم الأحد.

وبحسب سبوتنك قال البيت الأبيض في بيان: إن الجانبان بحثا عدم الاستقرار في ليبيا ومنطقة الساحل وكذلك قضايا الأمن العالمي ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تهديد إيران لحرية الملاحة في الخليج والتوترات في هونغ كونغ، بالإضافة إلى “هواوي” والجيل الخامس”.

وانطلقت في بلدة بياريتس جنوب غرب فرنسا، أمس السبت، قمة “مجموعة السبع”، بمشاركة رؤساء دول وحكومات فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا وإيطاليا واليابان، إلى جانب رؤساء دول وحكومات عدد من الدول

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