لجنة الخارجية في البرلمان تحمل حكومة الوفاق ما يحدث في مرزق

حملت لجنة الخارجية بمجلس النواب حكومة الوفاق والمجموعات التي تتبعها مسؤولية ما يحدث في مدينة مرزق.

واعتبرت اللجنة في بيان لها اليوم أن استعانة حكومة الوفاق بمجموعات مسلحة من خارج ليبيا تهديد للنسيج الاجتماعي ينذر بانفجار الأوضاع في الجنوب.

ودعت اللجنة البعثة الأممية ومجلس الأمن لاتخاذ موقف عاجل وحازم مما يحصل في مرزق، وتحمل مسؤولياتهما تجاه حماية ثروات الليبيين، مؤكدة سعيها المستمر للتعاون مع دول الجوار خاصة الطوق الجنوبي من أجل إعادة الاستقرار للمنطقة.

كما دعت خارجية البرلمان أعيان ومشائخ الجنوب إلى نبذ الخلافات وتغليب المصلحة الوطنية والوقوف صفا واحدا ضد الأجندات الخارجية.

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