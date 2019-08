«النواب» يُهنئ السودان الشقيق بمناسبة التوقيع على الاتفاق السياسي

المتوسط:

أصدرت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي، بيانًا، تهنئ فيه السودان الشقيق بمناسبة التوقيع على الاتفاق السياسي، الذي يمهد الطريق للاستقرار والازدهار في السودان.

وتقدر اللجنة، جيدا دور الأطراف الدولية التي ساهمت في الوصول لهذا الاتفاق التاريخي.

وتؤكد اللجنة، على أهمية أمن واستقرار السودان لكامل دول المنطقة، كما تؤكد اللجنة عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وحرص ليبيا على تعزيز العلاقات مع الجانب السوداني في جميع المجالات، وبما يعود على البلدين والشعبين بالاستقرار والازدهار.

