عضو ببلدية مرزق: مايحدث بالمدينة هو صراع وطني بين الأهالي والمجموعات التشادية

ليبيا – أكدت عضو المجلس البلدي مرزق عتيقة بشير تأكيدها على مأساوية الأوضاع في مدينة مرزق بعد تهجير السكان وحرق المنازل والبيوت في عدة أحياء بالمدينة.

عتيقة أشارت في مداخلة عبر برنامج “LIVE” على قناة “218NEWS” أمس السبت إلى أن الخلاف القائم في المدينة لا يمكن أن يحل عبر فتح المسارات الاجتماعية وعقد اللقاءات وإدخال الوسطاء بين الأطراف لأنه بحسب وصفها صراع وطني بين الأهالي وبين المجموعات التشادية التي دخلت المدينة.

وطالبت بضرورة إرسال لجان لتقصي الحقائق والوقوف على صورة ما حصل لأحياء المدينة من أجل إثبات وجود الجماعات التشادية التي كانت محل إنكار من قبل شخصيات اعتبارية.

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