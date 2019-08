المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لمديرية أمن أجدابيا، بأنَّ رئيس قسم الانضباط الرائد أحمد خليفة يحاضر بعض من أعضاء مركز شرطة سلطان التابع للمديرية أمن اجدابيا.

وأشار المكتب الإعلامي، إلى أنه حثهم على الضبط والربط والالتزام بالقيافة العسكرية الكاملة والتقيد بالحضور والانصراف في مواعيد العمل الرسمية.

