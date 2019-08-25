آمر منطقة الكفرة العسكرية يصدر تعليماته بتوفير معدات طبية لمستشفى الشهيد عطية الكاسح

الكفرة 25 أغسطس 2019 (وال) – أصدر آمر منطقة الكفرة العسكرية اللواء “بالقاسم الأبعج” تعليماته لمنسق الشؤون الاجتماعية بالمنطقة العسكرية للتنسيق في موضوع دعم الخدمات الصحية لمستشفى الشهيد عطية الكاسح .

حيث قامت الخدمات الصحية بحي الشورى بناء على تعليمات آمر المنطقة بتقديم الأدوية والمعدات الطبية للمستشفى، وذلك كدفعه أولى.

ومن جهته، أكد مدير الخدمات الصحية بحي الشورى مواصلة دعمه لهذا المستشفى وللمنطقة عامة، بحسب مكتب إعلام منطقة الكفرة العسكرية. (وال – الكفرة) رس

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