السيسي يبحث مع كونتي مستجدات الأوضاع في ليبيا

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس السبت، مع رئيس وزراء إيطاليا “جوزيبي كونتي” عدد من الموضوعات بينها الملف الليبي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي إنه جرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع بمدينة “بياريتز” الفرنسية بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وأكد السيسي ثوابت الموقف المصري القائم على التوصل لتسوية سياسية في ليبيا، تضمن الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، وتمنع التدخلات الخارجية في البلاد مع دعم دور مؤسسات الدولة الوطنية وعلى رأسها الجيش الوطني الذي يقوم بمحاربة الاٍرهاب والمليشيات المسلحة، بهدف تلبية طموحات الشعب الليبي نحو عودة الاستقرار والأمن.

وانطلقت في بلدة بياريتس جنوب غرب فرنسا، أمس السبت، قمة مجموعة السبع بمشاركة رؤساء دول وحكومات فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا وإيطاليا واليابان، إلى جانب رؤساء دول وحكومات عدد من الدول.

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