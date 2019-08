المتوسط:

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ناقشا تطورات الأزمة الليبية

وقال في بيان: “تناول الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني قضايا الأمن العالمي ذات الاهتمام المشترك، لا سيما عدم الاستقرار في ليبيا ومنطقة الساحل، وتهديد إيران لحرية الملاحة في الخليج والتوترات في هونغ كونغ، بالإضافة إلى “هواوي” والجيل الخامس ، وفقا لرويترز.

وانطلقت في بلدة بياريتس جنوب غرب فرنسا، أمس السبت، قمة “مجموعة السبع”، بمشاركة رؤساء دول وحكومات فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا وإيطاليا واليابان، إلى جانب رؤساء دول وحكومات عدد من الدول.

The post على هامش اجتماع الدول السبع.. ترامب وجونسون يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية