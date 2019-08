آمر غرفة «القوات الجوية»: نفذنا ضربتين على مواقع لبادي والجويلي

المتوسط:

أعلن اللواء محمد منفور، آمر غرفة عمليات القوات الجوية بالقيادة العامة، تنفيذ ضربات اليوم الأحد، على عدة أهداف في جنوب طرابلس كانت موفقة وموجعة لقوات الوفاق.

وأضاف، منفور، أن مقاتلات السلاح الجو نفذت فجر اليوم الأحد ضربتين جويتين علي تجمعين مهمين، أولهما تجمع لميليشيات صلاح بادي جنوب غرب معسكر النعمي بمسافة 2.5 كم، والتجمع الثاني استهدف سلاح الجو كان لميليشيات أسامة أجويلي بالقرب من مصنع الحبوب برأس اللفع بمنطقة الكسارات.

