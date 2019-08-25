السيسي لـ كونتي: مصر تدعم الجيش الليبي الذي يحارب الاٍرهاب والمليشيات المسلحة

ليبيا – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على دعم بلاده للجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، مشدداً على ضرورة منع التدخلات الخارجية في ليبيا.

المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي قال أن السيسي التقى أمس السبت رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع والتي تعقد بمدينة بياريتز الفرنسية حيث تم بحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية من بينها مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وأشار السيسي إلى ثوابت الموقف المصري القائم على التوصل لتسوية سياسية في ليبيا تضمن الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية وتمنع التدخلات الخارجية بالبلاد مع دعم دور مؤسسات الدولة الوطنية وعلى رأسها الجيش الذي يقوم بمحاربة الاٍرهاب والمليشيات المسلحة بهدف تلبية طموحات الشعب نحو عودة الاستقرار والأمن.

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