أكد المتحدث باسم بركان الغضب، مصطفى المجعي، أنَّ القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني تستعد لـ«المعركة الكبرى»، التي ستبدأ بالهجوم على مدينة ترهونة، حسب تعبيره.

وأشار المجعي، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أنه تم تشكيل قوة من أبناء ترهونة تسمى “قوة حماية ترهونة” ستكون في مقدمة اقتحامنا للمدينة.

