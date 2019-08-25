امغيب: العالم أصبح يتخلى عن فائز السراج وحكومته

ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد إمغيب إن الخلاف بين تنظيم الإخوان المسلمين ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج كانت بدايته تصريح وزير خارجية الوفاق محمد سيالة بخصوص الجيش عندما صرح أن المشير حفتر هو القائد العام للجيش الليبي المكلف من مجلس النواب.

إمغيب أوضح عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أن تنظيم الإخوان المسلمين بمجلس الدولة الإستشاري حاول اجبار السراج على تغيير سيالة، مبيناً أن العمل الدبلوماسي الكبير الذي كان يقدمه سيالة بحكم خبرته وعلاقاته التي اكتسبها أبان نظام معمر القذافي منع السراج الذي اقنع جماعة الإخوان المسلمين بعدم التفريط فيه لذلك وافق الإخوان على تأجيل موضوع سيالة الى ان يستقر الوضع الأمني في العاصمة طرابلس،على حد تعبيره.

وتابع :”اليوم وبعد أن تخلى العالم عن فائز السراج وعن دعم حكومته وقد وصلت رسائل للسراج بهذا الخصوص حاول السراج المرتبط بإتفاقيات دولية أن يخرج من المشهد السياسي الليبي بشيء من حفظ ماء الوجه وقد يكون ذلك بتوجيهات من بعض الدول التي كانت السبب في وجوده رئيساً للمجلس الرئاسي مبيناً لجماعة الإخوان المسلمين بشكل او بأخر أن العالم حسم أمره بخصوص المعركة في طرابلس وانه من الأفضل التنازل المؤلم لكي يخرجوا من المشهد السياسي بشكل مشرف ولكي يتم تسليم السلطة بشكل سلمي يسمح بالحفاظ على بعض المكاسب التي تحققت لهم وشرعية بعض العقود التي وقعت مع بعض الدول”.

عضو مجلس النواب إختتم حديثه بالقول:”بالتأكيد هذا الأمر لم ولن يعجب الاخوان المسلمين المتمسكين بالسلطة لآخر لحظة و الذين لايريدون ان يفرطوا في فايز السراج كواجهة سياسية إعترف بها العالم ولكنهم يريدون أن يغيروا الوزارات لكي تصبح كلها تحت ايديهم وسيطرتهم وأول هذه الوزارات وزارة الخارجية وهذا ما رفضه فايز السراج مما دفع اعلام الاخوان المسلمين لشن هذا الهجوم عليه الآن مع انهم شركاء في معركة تبين للسراج الآن انها خاسرة”.

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