الخارجية النيابية توجه طلب عاجل لسلامة حول مدينة مرزق

ليبيا – قالت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب أن تصرفات حكومة الوفاق واستعانتها بمجموعات مسلحة من خارج ليبيا تعد أفعالاً تهدد النسيج الاجتماعي في مدينة مرزق مطالبة بعثة الأمم المتحدة برئاسة غسان سلامة بتحرك عاجل .

وأكدت اللجنة في بيان لها أصدرته اليوم الأحد أن من يتحمل كامل مسؤولية التصعيد الأخير بمدينة مرزق هو حكومة الوفاق والمجموعات المسلحة التي تتبعها والتي فرضها المتجمع الدولي على الشعب الليبي ، وفقاً للبيان .

وكشفت اللجنة أن مثل هذه التصرفات تنذر بانفجار الأوضاع في الجنوب بصفة عامة بشكل ستمتد آثاره طويلا وستشمل دول الجوار كما تشكل تلك الأفعال تهديداً لوحدة البلاد وسيادتها وفرصة للمجموعات المسلحة والخارجين عن القانون من داخل وخارج ليبيا لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية واستباحة مقدرات الدولة الليبية.

وأشارت اللجنة عبر بيانها أن الجيش الوطني هو مؤسسة لكل الليبيين ويقوم بمهامه في الحفاظ على أمن البلاد والحفاظ على ثرواتها ومقدراتها دون اعتبارات أخرى.

وطالبت اللجنة بعثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ موقف عاجل وحازم مما يحدث بمدينة مرزق، وتحمل مسؤولياتهم تجاه حماية ثروات الشعب الليبي، وأكدت اللجنة سعيها المستمر للتعاون مع دول الجوار وخاصة الطوق الجنوبي من أجل تأمين وإعادة الاستقرار لكامل المنطقة وسكانها.

وختمت اللجنة بيانها مؤكدة دعمها المصالحة بين جميع مناطق وقبائل الجنوب الليبي وتدرك أهمية التعجيل بتنمية المنطقة وجمع السلاح منها وتدعو أعيان ومشايخ قبائل الجنوب دون استثناء وبشكل عاجل إلى نبذ الخلافات وتغليب المصلحة الوطنية والوقوف صفا واحدا ضد الأجندات الخارجية التي تهدد استقرار ووحدة البلاد.

المرصد – متابعات

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