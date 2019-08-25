قوات الوفاق: نستعد للسيطرة على ترهونة

قال المتحدث باسم عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق مصطفى المجعي، أن قوات حكومة الوفاق تستعد للمعركة الكبرى.

وقال المجعي لسبوتنيك إن المعركة الكبرى التي تستعد لها قوات الوفاق تبدأ بدخول مدينة ترهونة والسيطرة عليها.

وكانت صحيفة “اندبندنت عربية” كشفت عن قيام قيادات مصراتيه بالاتصال بالمجلس الاجتماعي لقبائل ترهونة من أجل تحييد اللواء السابع، وهو أحد أبزر وحدات الجيش من المعركة مقابل إشراك ترهونة في تشكيل حكومة جديدة.

وبحسب الصحيفة أوضح عضو بالمجلس الاجتماعي ترهونة الذي فضل عدم ذكر اسمه أن تلك القيادات أكدت أن مصراته ومقاتلي الزنتان ضمن قوات حكومة الوفاق لم يعودوا على وفاق مع الحكومة وسط خلافات واسعة بين قادة التشكيلات المسلحة في طرابلس في طرابلس.

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