اللواء المنفور: نفذنا ضربتين على مواقع تابعة للمدعو “بادي” و”الجويلي”

طرابلس 24 أغسطس 2019 (وال) – أعلن آمر غرفة عمليات القوات الجوية بالقيادة العامة، اللواء محمد منفور، تنفيذ ضربات فجر اليوم الأحد، على عدة أهداف في جنوب طرابلس كانت موفقة وموجعة لقوات الوفاق.

وأضاف، منفور، أن مقاتلات السلاح الجو نفذت فجر اليوم الأحد ضربتين جويتين علي تجمعين مهمين، أولهما تجمع لميليشيات صلاح بادي جنوب غرب معسكر النعمي بمسافة 2.5 كم، والتجمع الثاني استهدف سلاح الجو كان لميليشيات أسامة أجويلي بالقرب من مصنع الحبوب برأس اللفع بمنطقة الكسارات.

وفي ذات السياق، نفى تنفيذهم غارة جوية على أي سيارة مدنية في منطقة السواني مؤكداً بأن الصور المتداولة لسيارة قالت وسائل إعلام موالية للإخوان المسلمين بأنها قُصفت جواً تشير ربما إلى تعرضها لتفجير أو الإصابة بمقذوف أرضي أو قاذف من نوع آخر طال الجزء الخلفي منها فقط وهو ضرر لا يمكن أن تسببه إطلاقاً قنابل وصواريخ الطيران ذات القدرة التدميرية العالية. (وال – طرابلس) ع ع

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