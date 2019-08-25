التحريات العامة تقبض على شخصين يهربان السيارات إلى السودان

ألقى عناصر قســـم التحـــريات العـــامة بمديرية أمن بنغازي القبض على شخصين سودانيي الجنسية يقومان بتهريب السيارات إلى السودان .

وقبض عناصر التحريات العامة على المتهمين وهما يستقلان مركبة آلية، وعند الاستدلال معهما تبين أن أحدهما من سكان بنغازي والآخر من سكان المرج .

وتم العثور على محادثات في هاتف أحد المتهمين مع عدة أشخاص من السودان، حيث اعترف أنه يقوم بشراء السيارات وبيعها هناك عن طريق مدينة الكفرة.

يشار إلى أن الحكومة السودانية أصدرت في أبريل من عام ألفين وسبعة عشر قرارا يقضي بوقف استيراد السيارات المستعملة من ليبيا.

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