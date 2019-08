بمشاركة «سلامة».. اجتماع 3+3 يبحث الأوضاع المالية والأمنية في ليبيا

المتوسط:

شارك المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، باجتماع (3+3P) الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس بحضور ممثلين عن دول إيطاليا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وقيم المشاركون في الاجتماع، الأوضاع المالية والأمنية في ليبيا، فيما شارك المبعوث الأممي بخطته التي قدمها ضمن إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن في الـ29 من يوليو الماضي، بهدف إنهاء القتال الدائر.

