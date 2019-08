المتوسط:

أفادت وحدة الاعلام بقسم العلاقات العامة التابعة لمديرية أمن أجدابيا، بأنه بناء على تعليمات مدير أمن اجدابيا العميد الصادق مفتاح اللواطي، تم تركيب بوابة لمدخل المديرية.

ويأتي ذلك في إطار تأمين مديرية الأمن، وذلك تحت إشراف قسم الانضباط بالمديرية.

