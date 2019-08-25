تعليم الوفاق: لا عوائق تؤثر على سير الامتحانات ببلدية الزاوية الجنوب

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق أن طلاب بلدية الزاوية الجنوب بمنطقة بئر الغنم يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية بكلية التربية ناصر وسط أجواء هادئة ودون حدوث خروقات أو عوائق تؤثر على سير الامتحانات.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالبلدية بلغ 135 طالب وطالبة.

وتوجه يوم الاحد الماضي نحو (( 63089 )) طالب وطالبة في مختلف المدن الليبية لإجراء الامتحانات النهائية لإتمام مرحلة الشهادة الثانوية منهم 51286 بالقسم العلمي و11805 بالقسم الأدبي من 65 بلدية ومنطقة تعليمية موزعين على 215 لجنة امتحاني?.

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