“لجنة الخارجية بالنواب” تطالب مجلس الأمن باتخاذ موقف حازم تجاه التصعيد بمرزق

طبرق-العنوان

دعت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب بعثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لاتخاذ موقف عاجل وحازم مما يحدث بمدينة مرزق.

ودعتهم اللجنة في بيان لها اليوم الأحد، إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه حماية ثروات الشعب الليبي، مؤكدة أنها في سعي مستمر للتعاون مع دول الجوار وخاصة الطوق الجنوبي من أجل تأمين وإعادة الاستقرار لكامل المنطقة وسكانها.

وحملت اللجنة كامل المسؤولية في التصعيد الأخير بمدينة مرزق إلى حكومة الوفاق والمجموعات المسلحة التي تتبعها، مشيرة إلى أن استعانة الوفاق بمجموعات مسلحة من خارج ليبيا يعد فعلا يهدد النسيج الاجتماعي في مرزق والجنوب بشكل عام.

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