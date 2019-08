تفاصيل اجتماع رئيس الدعم المركزي بتاجوراء مع مدراء محطات الوقود

المتوسط:

قام رئيس الدعم المركزي- فرع تاجوراء اليوم الأحد المُوافق (25-8-2019) بعقد اجتماع ضّم مدراء محطات الوقود ببلدية تاجوراء والقربوللي، وذلك لحلحة أزمة الديزل (النافطة) بعد أن نجحت خطة الفرع في فترة وجيزة من إنهاء أزمة الوقود خلال (48 ساعة).

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق مع مسؤولي محطات الوقود بأن الفرع سيقوم بتأمين وحماية وتنظيم حركة دخول وخروج المواطنين للتزود بالديزل (النافطة) ولا يُسمح بتعبئة الذيزل إلا للمركبات الألية (السيارات) فقط دون غيرها وعلى مالكي المخابز والمصحات الطبية وغيرها من مستهلكي الديزل (النافطة) التواصل مع شركة البريقة لتسويق النفط من أجل التزود بالكميات التي تحتاجها من الديزل، وستكون المحطات المُخصصة لتوزيع الديزل مفتوحة طيلة (24ساعة) وسيعاقب ويُحال لجهات الاختصاص كل من يُحاول زعزعة أمن وعمل المحطات وعلى الجميع التقيد والتنفيذ ومن يُخالف ذلك يُعرض نفسه للمساءلة القانونية.

