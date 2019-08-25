ماكرون يوجه تحذيرا إلى «السبعة الكبار» بشأن الأزمة الليبية

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن «الجميع سيعاني من تدفقات الهجر إذا لم يتم التوصل إلى حل للأزمة في ليبيا»، وذلك في تصريحات قبيل قمة مجموعة الدول السبع الكبرى.

وانطلقت القمة مفي مدينة بياريتز الفرنسية مساء السبت بمشاركة رؤساء دول وحكومات الولايات المتحدة، وكندا، واليابان، وألمانيا، وإيطاليا، والمؤسسات الأوروبية.

و قال الرئيس الفرنسي أن القمة تعمل على مناقشة الصراعات الكبرى في بعض دول العالم مثل، إيران وسوريا وليبيا وأوكرانيا ، بالإضافة إلى بعض القضايا الأخرى. ولفت إلى أنه «إذا لم يتم التوصل إلى حل للأوضاع في ليبيا، فإن الجميع سيعاني من مشكلة الهجرة في منطقة البحر المتوسط».

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وأعرب ماكرون عن أمله في التوصل إلى اتفاق مفيد في هذه القضايا من أجل الدفاع عن السلام ومنع تصعيد الأوضاع. والتقى الرئيس الفرنسي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، قبيل انطلاق أعمال القمة بمدينة بياريتز.

وأشار ماكرون، في بداية اللقاء، إلى أن دول المجموعة تواجه عدداً من التحديات والأزمات في ليبيا وسوريا وكوريا الشمالية وأوكرانيا وإيران، ما يتطلب تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجموعة، لافتاً إلى أن الهدف المشترك هو الحفاظ على استقرار المنطقة.

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