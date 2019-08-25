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“خارجية النواب”: الوفاق تُهدد النسيج الاجتماعي بالجنوب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حمّلت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، حكومة الوفاق مسؤولية الأحداث الدامية التي تشهدها مدينة مرزق.

وقالت اللجنة إن حكومة الوفاق قامت بالاستعانة بمجموعات مُسلحة من خارج ليبيا، في تهديد صارخ وخطير للنسيج الاجتماعي في مرزق، وتهديد لوحدة البلاد وسيادتها.

واتهمت اللجنة حكومة الوفاق بفتح المجال أمام المجموعات الإجرامية سواء من داخل ليبيا أو خارجها لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية واستباحة مقدرات الليبيين، مُطالبة البعثة الأممية ومجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات التي ترتكبها الوفاق وتُهدد مقدرات الشعب الليبي.

ووجهت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب نداءً عاجلا لأعيان ومشائخ المنطقة الجنوبية كاملة دون استثناء لنبذ الخلافات وتغليب المصلحة الوطنية للوقوف في وجه التدخلات الخارجية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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