عمليات الكرامة: الجيش يسيطر على منطقة غوط الريح جنوب شرق غريان

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على منطقة غوط الريح جنوب شرق غريان.

وأكد المركز الإعلامي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن “قوات حكومة الوفاق لاذت بالفرار أمام ضربات بقوات الجيش” بحسب تعبيره.

وكان المركز الإعلامي أعلن في وقت سابق أن “قوات الجيش استهدفت التشكيلات المسلحة وشورى بنغازي والزاوية في محيط غريان وغوط الريح مؤكدا اندلاع اشتباكات بين قوات الجيش والتشكيلات المسلحة في المنطقة وهروب عدد من المسلحين”.

مشيرا إلى أن سيارات الإسعاف كانت تتولى نقل الجرحى لمستشفى غريان.

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