المنفور: سلاح الجو استهدف قوات الوفاق جنوب طرابلس

أعلن آمر غرفة عمليات القوات الجوية بالجيش اللواء محمد منفور، تنفيذ ضربات فجر اليوم الأحد، على عدة أهداف تابعة لحكومة الوفاق في جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المنفور بحسب وكالة الأنباء الليبية (البيضاء) إن “مقاتلات السلاح الجو نفذت فجر اليوم الأحد ضربتين جويتين علي تجمعين تابعين لقوات الوفاق، أولهما تجمع لقوات لواء الصمود بقيادة صلاح بادي جنوب غرب معسكر النعمي بمسافة 2.5 كم، والضربة الثانية استهدفت قوات المنطقة العسكرية الوسطى بقيادة أسامة أجويلي بالقرب من مصنع الحبوب برأس اللفع بمنطقة الكسارات”.

من جانبه أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على منطقة غوط الريح جنوب شرق غريان.

وأكد المركز الإعلامي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن قوات حكومة الوفاق لاذت بالفرار أمام ضربات بقوات الجيش.

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