مديرية أمن بنغازي تعلن القبض على عصابة تهرب السيارات إلى السودان

ليبيا – تمكن عناصر قسم التحريات العامة التابع لمديرية أمن بنغازي من القبض على شخصين يحملان الجنسية السودانية يقومان بتهريب السيارات إلى دولة السودان.

مدير المكتب الإعلامي بمديرية أمن بنغازي النقيب أحمدالمسماري أوضح عبر المكتب الإعلامي للمديرية أن عناصر التحريات تمكنوا من القبض على (ع. ي. ع)و (ص. ا. ح.) على متن مركبة آلية كيا نوع “فيستو” وعند التحقيق معهم أتضح أن أحدهم من سكان مدينة بنغازي والأخر من سكان مدينة المرج.

المسماري قال إن المتهم الأول أعترف بأنه يقوم بعرض السيارات للبيع لأشخاص مقيمون في دولة السودان عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي حيث قام عناصر التحريات بتفتيش هاتفه الخاص به وتم العثور على محادثات مع عدة أشخاص من دولة السودان حيث أعترف أنه يقوم بشراء السيارات وبيعه في دولة السودان عن طريق مدينة الكفرة.

وأكد مدير المكتب الإعلامي أنه تم إستكمال باقي المحضر وتقديمه الى النيابة العامة.

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