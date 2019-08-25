الهلال الأحمر الليبي يتابع الأوضاع الإنسانية لنازحي مدينة مرزق

بنغازي-العنوان

ناقش الهلال الأحمر الليبي بمقره الأمانة العامة ببنغازي، آخر التطورات والأوضاع الإنسانية بمدينة مرزق، ووضع برنامج عام مع مدراء الغدرات للدعم الأنساني العاجل للتخفيف من المعناة الإنسانية لنازحي مرزق.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ بخصوص الأوضاع الإنسانية عقده الأمين العام للهلال الأحمر الليبي مرعي الدرسي مع مدير الهلال الأحمر فرع مرزق.

وقدم مدير فرع الهلال الأحمر بمرزق تقييما للأوضاع من اجل اطلاع الإدارات المختصة بالمستجدات والاحتياجات الأساسية، حيث تم وضع آلية للاستجابة الإنسانية العاجلة.

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