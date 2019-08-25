خارجية مجلس النواب : استعانة مليشيات الوفاق بمجموعات مسلحة من خارج ليبيا تهدد النسيج الاجتماعي

طبرق 25 أغسطس 2019 (وال) – أكدت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب أن تصرفات حكومة الوفاق “غير شرعية ” واستعانتها بمجموعات مسلحة من خارج ليبيا تعد أفعالاً تهدد النسيج الاجتماعي في مدينة مرزق .

وحملت اللحنة في بيان لها اليوم الأحد، كامل المسؤولية في التصعيد الأخير في مدينة مرزق إلى حكومة الوفاق “غير شرعية” والمليشيات المسلحة، التي تتبعها والتي فرضها المجتمع الدولي على الشعب الليبي.

واعتبرت اللجنة أن مثل هذه التصرفات تنذر بانفجار الأوضاع في الجنوب بصفة عامة، ستمتد آثاره طويلا وستشمل دول الجوار، كما تشكل تلك الأفعال تهديدا لوحدة البلاد وسيادتها وفرصة للمجموعات المسلحة والخارجين عن القانون من داخل وخارج ليبيا لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية واستباحة مقدرات الدولة الليبية.

وأكدت اللجنة عبر بيانها أن الجيش الوطني هو مؤسسة لكل الليبيين ويقوم بمهامه في الحفاظ على أمن البلاد والحفاظ على ثرواتها ومقدراتها دون اعتبارات أخرى.

ودعت اللجنة بعثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ موقف عاجل وحازم مما يحدث بمرزق، وتحمل مسؤولياتهم تجاه حماية ثروات الشعب الليبي، مشيرة إلى سعيها المستمر للتعاون مع دول الجوار وخاصة الطوق الجنوبي من أجل تأمين وإعادة الاستقرار لكامل المنطقة وسكانها.

وأوضحت اللجنة في ختام بيانها أنها تدعم المصالحة بين جميع مناطق وقبائل الجنوب الليبي وتدرك أهمية التعجيل بتنمية المنطقة وجمع السلاح منها وتدعو أعيان ومشايخ قبائل الجنوب دون استثناء وبشكل عاجل إلى نبذ الخلافات وتغليب المصلحة الوطنية والوقوف صفا واحدا ضد الأجندات الخارجية التي تهدد استقرار ووحدة البلاد. (وال_طبرق) ف و

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