عميد المحجوب يعلن مقتل الإرهابي “فتحي بودي” من عصابات مدينة غريان

غريان 25 أغسطس 2019 (وال) – أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية والمتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة عميد خالد المحجوب عن مقتل الإرهابي المدعو “فتحي بودي” من عصابات مدينة غريان .

وكثف طيران سلاح الجو بالقوات المسلحة من طلعاته القتالية التي استهدفت مواقع وتجمعات لمجموعات مسلحة في مواقع مختلفة.

حيث أعلن آمر غرفة عمليات سلاح الجو الرئيسية اللواء محمد منفور أن سلاح الجو استهدف اليوم معسكرين في كل من عين زارة بطرابلس وشمال غريان .

كما يواصل سلاح الجو استهداف تجمعات لمسلحين ومرتزقة تشاديين في ضواحي مدينة مرزق، بالإضافة إلى مواقع أخرى قرب مدينة غريان.

ويأتي ذلك في إطار دعم القوات البرية التي تواصل عملياتها في عدة محاور، وخاصة في ضواحي العاصمة. (وال – غريان) ع ع

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