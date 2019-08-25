عمليات الكرامة: مقتل سبعة أفراد من قوات الوفاق شرقي غريان

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة مقتل سبعة أفراد من قوات الوفاق في كمرة وادي غان شرقي مدينة غريان أثر ضربة جوية لسلاح الجو مؤكدا فرار عدد من عناصر قوات الوفاق من منطقة الزوية.

كما أعلن المركز عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن “قوات الجيش تمكنت من السيطرة على منطقة غوط الريح جنوب شرق غريان” مشيرا إلى أن “قوات حكومة الوفاق لاذت بالفرار أمام ضربات بقوات الجيش”.

وكان المركز الإعلامي أعلن في وقت سابق أن “قوات الجيش استهدفت التشكيلات المسلحة وشورى بنغازي والزاوية في محيط غريان وغوط الريح مؤكدا اندلاع اشتباكات بين قوات الجيش والتشكيلات المسلحة في المنطقة وهروب عدد من المسلحين”.

مشيرا إلى أن “سيارات الإسعاف كانت تتولى نقل الجرحى لمستشفى غريان”.

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