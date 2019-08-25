العيساوي يعلن إجراءات لعلاج ملف تكدس الخردة في 3 بلديات

قال وزير الإقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق علي العيساوي إن الوزارة اتخذت اجراءات فعلية لمعالجة ملف تكدس الخردة الأمر في بلديات مصراتة وزوارة والزاوية بشكل عام.

جاء ذلك خلال لقاء مع المجلس البلدي مصراتة صباح اليوم الأحد في مستهل زيارته التي تستهدف بعض المؤسسات التابعة للوزارة العاملة في النطاق الجغرافي للبلدية.

ونقلت الصفحة الرسمية لبلدية مصراتة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، التأكيد ء على أهمية الإسراع في اجراءات نقل الاختصاصات التي تبنتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، والتي تعتبر خطوة هامة في التحول الفعلي إلى الإدارة المحلية واللامركزية.

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وناقش اللقاء حلحلة بعض الإشكاليات العالقة كموضوع إعادة بناء الغرف لأهميتها، وموضوع تكدس الخردة التي اتخذت الوزارة فيه خطوات جادة بناء على التقارير الواردة إليها، وفي مقدمتها تقرير المجلس البلدي مصراتة

وجرى الإشارة إلى أن البلديات شريك أساسي في البرامج المتعلقة بالمشروعات الصغرى والمتوسطة والحاضنات، مؤكدين على ضرورة معالجة الوضع القائم وإنشاء المناطق الصناعية بالتعاون مع الهيئة المختصة والبلدية.

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