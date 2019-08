احتياجات بلدية الشويرف على طاولة اجتماع «صالح» ووفدًا من حكماء وأعيان المدينة

المتوسط:

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمقر إقامته في القبة وفداً من حكماء وأعيان ومسؤولي بلدية الشويرف.

وتناول اللقاء احتياجات بلدية الشويرف في كافة القطاعات والتطورات التي تشهدها المدينة الفترة الاخيرة، التي يتطلب الاستمرار في تنفيذها دعماً من مجلس النواب.

وثمن الوفد في كلمته دور مجلس النواب باعتباره الجهة الوحيدة الشرعية بالبلاد و الحكومة المنبثقة عنه.

من جهته رحب رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح ” بالوفد مثنياً على دور الوطنيين في كافة أنحاء البلاد للنهوض بالوطن وصولاً لدولة القانون والمؤسسات .

وفي الختام قدم الوفد جزيل الشكر والامتنان لرئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” على مواقفه الثابتة والجادة ودعمه المتواصل للمجلس البلدي بمنطقة الشويرف.

