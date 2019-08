تفاصيل زيارة وزير “اقتصاد الوفاق” في بلدية مصراتة.

المتوسط

استقبل المجلس البلدي بمقره صباح اليوم الأحد علي العيساوي وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق والوفد المرافق له، في مستهل زيارته التي تستهدف بعض المؤسسات التابعة للوزارة العاملة في النطاق الجغرافي للبلدية.

وأكد الجميع في هذا اللقاء على أهمية الإسراع في إجراءات نقل الاختصاصات التي تبنتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، والتي تعتبر خطوة هامة في التحول الفعلي إلى الإدارة المحلية واللامركزية، كما تم مناقشة حلحلة بعض الإشكاليات العالقة كموضوع إعادة بناء الغرف لأهميتها، وموضوع تكدس الخردة التي اتخذت الوزارة فيه خطوات جادة بناء على التقارير الواردة إليها، وفي مقدمتها تقرير المجلس البلدي مصراتة، مؤكداً أن الوزارة اتخذت اجراءات فعلية لمعالجة الأمر في كل من بلديات مصراتة وزوارة والزاوية بشكل عام، مؤكدين على أن يتم النظر إلى الخردة كثروة وطنية، وأن يتم التعامل على هذا الأساس للمحافظة عليها.

كما تم الإشارة إلى أن البلديات شريك أساسي في البرامج المتعلقة بالمشروعات الصغرى والمتوسطة والحاضنات، مؤكدين على ضرورة معالجة الوضع القائم وإنشاء المناطق الصناعية بالتعاون مع الهيئة المختصة والبلدية، وأن تعطى المنطقة الصناعية بالكراريم الأهمية لاستكمال مشاريع البنية التحتية بها.

