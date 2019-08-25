النساء ضحايا حِيَل داعش البشعة

أخبار ليبيا24

لجأ داعش إلى حيل مختلفة كلّ مرّة بغية زيادة عدد عناصره في ليبيا ولتنفيذ أكبر قدر ممكن من العمليّات الإرهابيّة ضدّ اللّيبيين والدّولة على حدٍّ سواء. ومن ضمن هذه الحيل، اعتاد عناصر داعش المجرمين على خداع الأفراد واستمالتهم إلى الانضمام إلى التّنظيم من دون علمهم أو موافقتهم ليجدوا أنفسهم فجأةً ومن دون سابق إنذار في قبضة التّنظيم وتحت رحمة القادة الداعشيين.

والنساء هنّ من أبرز ضحايا هذه الحيلة البشعة، فقد كان أزواجهنّ يقنعهنّ بالسفر معهم بحجّة تمضية عطلةٍ خارج البلاد مع أولادهنّ ليجدن أنفسهنّ في ساحة القتال مع داعش ضدّ أقرب الأشخاص إليهم. لقد عمد داعش إلى خداع هؤلاء النساء عن طريق أزواجهنّ الّذين استسلموا للتنظيم ولكلّ أفعاله غير الإنسانيّة والمقيتة.

ولكن كما جرت العادة في كلّ مرّةٍ، يصل التّنظيم إلى طريقٍ مسدود وتنكشف كلّ أوراقه ويخسر جميع معاركه لتبقى منه مجموعات صغيرة وضئيلة غير قادرة على متابعة القتال والحرب الداعشيّة فيستسلم العناصر من دون تردّد تاركين وراءهم تنظيمًا محطّمًا وضعيفًا لا قوّة له وقادةً من دون دعمٍ أو إغاثةٍ.

في هذا السّياق، كشفت امرأة ليبيّة تبلغ من العمر 40 عامًا، بعد هربها من داعش وعودتها إلى البلاد، كيف أنّ زوجها أقنعها أن تغادر البلاد برفقة ولديها الصغيرين للانضمام إليه في رحلةٍ صيفيّة ترفيهيّة لتكتشف بعد فترةٍ أنّه خدعها فسلّمها إلى الدواعش الّذين جنّدوها رفقة نساء أخريات لخوض المعارك في صفوف داعش.

أمّا ولديها فتمّ ضمّهما إلى مجموعةٍ داعشيّة تُعنى بتجنيد الأولاد وتدريبهم على القتال وحمل السّلاح، وأصبحت هذه المرأة، على غرار غيرها من النّساء، محمّلات بكثير من الهمّ والذكريات الدامية، متجرعات لتفاصيل حياة قاسية بعد ممات أزواجهنّ في صفوف داعش.

وأمام هذا الواقع المرير الّذي عاشته هؤلاء النّساء واختبره الأطفال المساكين الّذين سُلبت براءتهم منهم، بدأت الجمعيّات الحقوقيّة تتدخّل لتضع حدًّا لهذا الشرّ المستشري ولتمنع استغلال الانسان وحرمانه من أبسط حقوقه الأساسيّة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24