فخامة رئيس مجلس النواب يستقبل بمقر إقامته في القبة وفداً من حكماء وأعيان ومسؤولي بلدية الشويرف

القبة 25 أغسطس 2019 (وال) – التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار ”عقيلة صالح” بمقر إقامته في القبة وفداً من حكماء وأعيان ومسؤولي بلدية الشويرف.

ورحّب فخامة رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح ” بالوفد مثنياً على دور الوطنيين في كافة انحاء البلاد للنهوض بالوطن وصولاً لدولة القانون والمؤسسات .

وتناول اللقاء احتياجات بلدية الشويرف في كافة القطاعات والتطورات التي تشهدها المدينة الفترة الأخيرة والتي يتطلب الاستمرار في تنفيذها دعماً من مجلس النواب.

وقد ثمّن الوفد في كلمته على دور مجلس النواب باعتباره الجهة الشرعية في البلاد والحكومة المنبثقة عنه.

وفي ختام اللقاء قدّم الوفد جزيل الشكر والامتنان لفخامة رئيس مجلس النواب المستشار ”عقيلة صالح” على مواقفه الثابتة والجادة ودعمه المتواصل للمجلس البلدي بمنطقة الشويرف. (وال – القبة)ع ع

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