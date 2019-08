المتوسط:

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش والمتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة عميد خالد المحجوب عن مقتل الإرهابي المدعو “فتحي بودي” من الجماعات المسلحة في مدينة غريان .

وكثف طيران سلاح الجو بالقوات المسلحة من طلعاته القتالية التي استهدفت مواقع وتجمعات لمجموعات مسلحة في مواقع مختلفة.

The post قيادي بالجيش يعلن مقتل “فتحي بودي” من الجماعات المسلحة في غريان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية