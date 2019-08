المتوسط:

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش عن السيطرة على منطقة غوط الريح جنوب شرق غريان .

وأوضح المركز، أن ” الجيش نجح في قتل سبعة أفراد من الميليشيات في كمرة وادي غان أثر ضربة جوية وفرار عدد من عناصر الميليشيات من منطقة الزاوية”.

The post الجيش يعلن السيطرة على منطقة غوط الريح جنوب شرق غريان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية