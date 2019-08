المتوسط:

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش عن مقتل 12قتيلا من الجماعات المسلحة في غريان إثر اشتباكات مع قوات الجيش.

وأضاف المركز، في بيان له اليوم الأحد، أن ” الجيش نجح في مقتل القائد الميداني وليد البشير بالحاج

معتز المبروك الذيب واثنان يشتبه أنهما من تنظيم الدولة داعش معمر البودي وفتحي البودي”.

