تضاربت الأنباء حول أسباب اعتقاله…قوة الردع تضبط المليشياوي “عبدو الزيقرا”

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع أن قوة الردع الخاصة ألقت القبض على القيادي فيما يعرف بكتيبة “ثوار طرابلس” المدعو “عبدو الزيقرا”.

وأوضح المصدر أن عملية القبض على “الزيقرا” تمت ظهيرة أمس الأول الجمعة أثناء محاولة سفره باتجاه دولة تونس عبر مطار معيتيقة.

وأضاف المصدر ان اعتقال القيادي “الزيقرا” مواليد 1993 تسبب في ردود فعل غاضبة ورافضة لعملية القبض.

وذكر أنه إلى الآن لم يتم التأكد من الأسباب الحقيقية وراء عملية القبض على “الزيقرا”، حيث أفادت مصادر أمنية أن وراء عملية القبض لأنه كان يخطط للهروب إلى دولة ألمانيا عن طريق تونس.

ولفت إلى أن مصادر أخرى وصفها بالضعيفة رجحت بأن عملية القبض ناتجة عن تعاون “الزيقرا” مع عناصر متطرفة من مجالس شورى بنغازي و إجدابيا ودرنة وهناك تخطيط لأجل إخراج السجناء المتطرفين من داخل سجن معيتيقة.

وأشار المصدر إلى أن “الزيقرا” ظهر في صورة برفقة المتطرف لدى تنظيم أنصار الشريعة والهارب من مدينة بنغازي والذي يشارك من ضمن صفوف قوات الوفاق في قتال القوات المسلحة المدعو “علي الريشي” مؤكدًا أن الصورة ملتقطة داخل مقر كتيبة “ثوار طرابلس”.

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