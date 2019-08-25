خلال ثمان سنوات .. ضبط أكثر من “30” قارب صيد مصري بالمياه الليبية

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال آمر قاعدة طبرق البحرية لواء بحار ناجي يونس بوعلوية إن زوارق القوات البحرية التابعة لقاعدة طبرق البحرية ضبطت أكثر من “30” قارب صيد مصري داخل المياه الإقليمية الليبية خلال الثمان سنوات المنصرمة.

بوعلوية أوضح – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – أن القوات البحرية ضبطت ثلاث قوارب صيد مصرية في الأيام القليلة الماضية .

وذكر أن غرفة العمليات العسكرية أعلنت في وقتًا سابق حظر الصيد والنشاط البحري من منظقة البردي شرقاً إلى منطقة رأس الهلال غرباً، وتكليف الزورق ” المرقب، والبردي” بتمشيط المياه المحظورة وضبط أي زورق صيد مخالف .

ولفت المسؤول إلى أن الزوارق الحربية جاهزة في أي وقت للخروج وضبط أي قطعة بحرية تتحرك في المياه المحظورة، لافتًا إلى الجهات المسؤولة تقوم بمصادرة أي زورق، وترحيل الصيادين عن طريق مركز مكافحة الهجرة بطبرق بعد التحقيق معهم .

بوعلوية كشف أن قاعدة طبرق البحرية تقوم بواجبها تجاه أي اختراقات أمنية تقع داخل نطاق المياه الإقليمية الليبية، من خلال جولات مراقبة دورية تقوم بها زوارق القاعدة البحرية بطبرق.

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