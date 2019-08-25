عقيلة صالح يبحث احتياجات بلدية الشويرف

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأحد، وفداً من حكماء وأعيان ومسؤولي بلدية الشويرف، لبحث احتياجات بلدية الشويرف في كافة القطاعات والتطورات التي تشهدها المدينة الفترة الاخيرة والتي يتطلب الاستمرار في تنفيذها دعماً من مجلس النواب.

وثمن الوفد، في كلمته دور مجلس النواب باعتباره الجهة الوحيدة الشرعية بالبلاد والحكومة المنبثقة عنه، فيما رحب عقيلة صالح بالوفد، مثنياً على دور الوطنيين في كافة انحاء البلاد للنهوض بالوطن وصولاً لدولة القانون والمؤسسات.

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