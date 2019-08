الليبية للاستثمار تعلن تعديل الأنظمة الأساسية لديها بما يتماشى مع الحوكمة

المتوسط

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار، اليوم الأحد، تعديل الأنظمة الأساسية للشركات والمحافظ التابعة لها بما يتماشى مع مبادئ الحوكمة والشفافية.

وأوضحت في بيان لها أنه تم «اعتماد الأنظمة الأساسية المعدلة لكل من الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، والمحفظة الاستثمارية طويلة المدي، ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، في اجتماعات الجمعيات العمومية الغير عادية التي عقدت بمقر المؤسسة اليوم».

وأضافت أن «تفعيل المادة المتعلقة بالأحكام الخاصة بالحوكمة وتعارض المصالح من النظام الأساسي والتي تنص علي أنه «لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة تولي أي وظائف تنفيذية أو رقابية أو إشرافية أو اكتساب صفة رئيس أو عضو مجلس إدارة في الشركات المملوكة والتابعة بشكل مباشر أو غير مباشر».

وأشارت إلى العمل بالمادة التي تؤكد أنه «لا يجوز لمدير عام الشركة أو المحفظة ونائبه أن يكون عضوا في مجلس إدارة الشركة أو أن يتولي أي وظيفة تنفيذية أو أن يكتسب صفة رئيس أو عضو مجلس إدارة في الشركات المملوة والتابعة».

ولفتت إلى أن ذلك «يفتح باب إتاحة الفرص أمام جميع الليبيين للمساهمة في إدارة صندوقهم السيادي من خلال الترشح لشغل عضويات مجالس الإدارة للشركات التابعة والمحافظ بأكبر قدر ممكن العناصر الكفوءة».

