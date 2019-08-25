مواطن خارج القانون يتلف احد المحولات الكهربائية رميا بالرصاص

قال أحمد منصور مدير ادارة شبكات الجهد المتوسط الغربية في الشركة العامة للكهرباء إن أحد المواطنين الخارجين عن القانون قام صباح اليوم الأحد بالدخول الى محطة 11/30 ك. ف بمنطقة بئر هويسة الواقعة في طريق بئر الغنم والرماية على أحد محولات 30 ك. ف وتهديد العاملين ، مما تسبب في تفريغ الزيت وفصل الخطوط بمحطة بئر الغنم جهد 220 ك. ف التي تغذي محطة هويسة وانقطاع التيار الكهربائي عن منطقة هويسة بالكامل.



وأكد منصور بأنه تم القبض على المعتدي من قبل مديرية امن الزاوية وجاري العمل على صيانة المحول لإرجاع التيار الكهربائي للمنطقة .

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