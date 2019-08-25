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المحجوب لبركان الغضب: تفكير ” الوفاق” في الهجوم على مدينة ترهونة انتحار

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

خاص المتوسط / حنان منير
أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش العميد خالد المحجوب، أن التفكير في الهجوم على مدينة ترهونة هو انتحار.
وقال المحجوب، في تصريح خاص لـ” المتوسط” التفكير في الهجوم على مدينة ترهونة هو انتحار لأي قوة مهما كانت قدرتها لان ترهونة مدينة تملك الزاد البشري وتملك القدرة العسكرية من حيث التسليح والمعدات لحماية المدينة ومن ورائها الأهالي وشباب المدينة المؤيدين لإقامة دولة المؤسسات”.
وأشار المحجوب ، إلى أن ترهونة أكبر مدن ليبية من حيث العدد وامتدادها لكثير من المناطق فالاعتداء على ترهونة يعني النهاية لكل من يفكر في دخولها.
وحذر المحجوب، من أن ” الاعتداء على ترهونة يمكن أن يمتد إلى كل المدن التي يتواجد فيها أبناء المدينة”
وكان المتحدث باسم بركان الغضب، مصطفى المجعي، أكد أنَّ القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني تستعد لـ«المعركة الكبرى»، التي ستبدأ بالهجوم على مدينة ترهونة، حسب تعبيره.
وأشار المجعي، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أنه تم تشكيل قوة من أبناء ترهونة تسمى “قوة حماية ترهونة” ستكون في مقدمة اقتحامنا للمدينة.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليقات

  • تعودنا على الدوة الفارغة من الخوان وفى النهاية يصفعوا على قفاهم او يلبسوا خازوق فبعد كل محاولة غبية يتم الرد القوى من الجيش فعندما اعتدت طائرة مسيرة تركية من مصراطة على الجفرة ماذا كان الرد تدمير كل الطائرات التركية المسيرة فى عقر دارها ودخول مصراطة فى نطاق عمل نسور الجو وبعد ان فكروا فى الاعتداء البرى على الجفرة تم سحق تجمعهم قبل ان يتحرك وكذلك اذا تجمع اى حشد مليشاوى وفكر فى التوجه لترهونة فانهم سيتم سحقه قبل التحرك مع توجه ابطال ترهونة الى مصراطة لتحرير المدينة من الخوان بمساعدة الشرفاء من اهالى المدينة الرافضين للخوان الجاثمين على صدورهم وسبق لهم الرجل الرشيد رئيس البلدية السابق محمد اشتيوى وسيتم القصاص لدمائه من الخوان المجرمين من حزب الندالة والغباء واوالهم الحيوان صوان

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  • .تعودنا على الدوة الفارغة من الخوان وفى النهاية يصفعوا على قفاهم او يلبسوا خازوق فبعد كل محاولة غبية يتم الرد القوى من الجيش فعندما اعتدت طائرة مسيرة تركية من مصراطة على الجفرة ماذا كان الرد تدمير كل الطائرات التركية المسيرة فى عقر دارها ودخول مصراطة فى نطاق عمل نسور الجو وبعد ان فكروا فى الاعتداء البرى على الجفرة تم سحق تجمعهم قبل ان يتحرك وكذلك اذا تجمع اى حشد مليشاوى وفكر فى التوجه لترهونة فانهم سيتم سحقه قبل التحرك مع توجه ابطال ترهونة الى مصراطة لتحرير المدينة من الخوان بمساعدة الشرفاء من اهالى المدينة الرافضين للخوان الجاثمين على صدورهم وسبق لهم قتل الرجل الرشيد رئيس البلدية السابق محمد اشتيوى وسيتم القصاص لدمائه من الخوان المجرمين من حزب الندالة والغباء واوالهم الحيوان صوان

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