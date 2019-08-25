الاستكشاف والحفر على طاولة “الخليج العربي”

انطلقت صباح اليوم الأحد الاجتماعات الفنية بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج العربي للنفط، وعقد الاجتماع الثاني لهذا العام في مقر الشركة بمدينة بنغازي.

وكان من بين الحاضرين للاجتماع رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي محمد بن شتوان، والأعضاء محمد احتيتة وفرج المشاي، ومديرو عدد من الإدارات والأقسام من الجانبين.

وبحسب بيان للشركة، فإن الاجتماعات مقرر لها أن تستمر على مدار يومين لبحث النشاطات المكمنية للشركة ومستويات الإنتاج وعمليات الاستكشاف والحفر.

وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط من خلال عقد اجتماعات فنية متواصلة مع الشركات الوطنية التابعة لها إلى الرفع من مستويات الإنتاج العام لتطبيق خطة عمل المؤسسة في عام 2023 ليصل الإنتاج إلى أعلى من 2.2 مليون برميل يوميا.

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