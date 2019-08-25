مليشيا”ثوار طرابلس” تحتج على اعتقال الردع لـ”الزيقرا”

العنوان_طرابلس

ردت ” كتيبة ثوار طرابلس” التابعة لداخلية الوفاق اليوم السبت على الإنتقادات الموجهة لها ووصفها بالإجرام واللصوصية عقب إعتقال أحد أبرز قادتها يوم أمس الجمعة في مطار معيتيقة على يد قوة الردع الخاصة وهو محمد عبدالرحمن عبدو الملقب بـ ” الزيقرا ” عندما كان متجهاً إلى تونس لطلب تأشيرة علاج في ألمانيا فيما كشف بعض أصدقائه عبر صفحاتهم بأنه كان ينوي المغادرة دون رجعة بدعوى طلب العلاج ومن ثم تقديم اللجوء .

وعبر منشور من مكتبها الإعلامي نشرته على صفحتها الرسمية البديلة ( محور عين زارة بقيادة أيوب أبوراس ) بعد توقف صفحتها الأولى عن النشر قالت ” كتيبة ثوار طرابلس ” بأنها لها ” تاريخ مشرف وملطع بدماء الرجال ”

وطالبت ” ثوار طرابلس ” كل من لا يعرف تاريخها بأن لا حق له بالتكلم عن من وصفتهم بـ ” رجالها وشجعانها ” معتبرة أنها ككتيبة فخر ووسام عز على صدور كل عناصرها.

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