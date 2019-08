المحجوب لـ” المتوسط”: مقتل 12 وإصابة 20 خلال هجوم للجيش على قوات الوفاق

المتوسط:

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش العميد خالد المحجوب، أن قوات الجيش في طريقها لتحرير مدينة غريان.

وأكد المحجوب، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، أن الجيش سيطر على منطقة غوط الريح خلال هجوم شنته قوات الجيش على قوات تابعة للوفاق، جنوب شرق غريان.

وأوضح المحجوب، أن مستشفى غريان استقبل 12 قتيل وأكثر من 20 جريح من الفصائل المسلحة من بينهم قائد مليشيا، وليد بشير بلحاج، ومعمر مبروك الديب.

وأشار المحجوب، إلى أن هناك أخبار تفيد بمقتل 2 من تنظيم داعش الإرهابي هم معمر بودي، وفتحي بودي”

