العيساوي في زيارة لبلدية مصراتة

قام وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق علي العيساوي، اليوم الأحد، بزيارة عمل رسمية إلى المجلس البلدي مصراتة.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس، أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الإسراع في اجراءات نقل الاختصاصات التي تبنتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، والتي تعتبر خطوة هامة في التحول الفعلي إلى الإدارة المحلية واللامركزية، ومناقشة حلحلة بعض الاشكاليات العالقة كموضوع إعادة بناء الغرف لأهميتها، وموضوع تكدس الخردة التي اتخذت الوزارة فيه خطوات جادة بناء على التقارير الواردة إليها، وفي مقدمتها تقرير المجلس البلدي مصراتة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا