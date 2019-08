مواطن يتعدى على محطة كهرباء في بئر هويسة ويهدد العاملين

المتوسط

قام أحد المواطنين صباح اليوم الأحد بالدخول الى محطة 11/30 ك. ف بمنطقة بئر هويسة والرماية على أحد محولات 30 ك. ف وتهديد العاملين.

وأوضح مدير ادارة شبكات الجهد المتوسط الغربية المهندس أحمد منصور، أن المسلح تعدى على العاملين في المحطة في منطقة بئر هويسة الواقعة في طريق بئر الغنم التي تتغذى من محطة 220 بئر الغنم وقام بالرماية على أحد محولات 30 ك. ف وتهديد العاملين، مما تسبب في تفريغ الزيت وفصل الخطوط بمحطة بئر الغنم جهد 220 ك. ف التي تغذي محطة هويسة وانقطاع التيار الكهربائي عن منطقة هويسة بالكامل

وأفاد بأنه تم القبض على المعتدي من قبل مديرية امن الزاوية وجاري العمل على صيانة المحول لإرجاع التيار الكهربائي للمنطقة .

