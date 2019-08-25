مواصلات المؤقتة توقع اتفاقية جديدة لصيانة طريق أجدابيا – البريقة

قام رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة محمد علي عبد القادر، اليوم الأحد، برفقة مدير إدارة الطرق والنقل البري محمد حمد ومدير مكتب رئيس الهيئة احمد الشبلي بتوقيع عقد مع شركة الدار البيضاء للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية وذلك بمقر الهيئة بمدينة شحات.

وأوضح المكتب الإعلامي للهيئة، أنه تم توقيع الاتفاق على صيانة وتعبيد طريق ازدواج أجدابيا – البريقة بطول 80 كم ، والذي سيتم البدء فيه في القريب العاجل، وذلك بعد استكمال الاجراءات اللازمة لتسهيل عملية الرصف و الصيانة.

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